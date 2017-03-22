«Нью-Джерси» в овертайме обыграл «Рейнджерс», Бучневич сделал результативную передачу

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Джерси» и «Рейнджерс» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Нью-Джерси».

В составе победителей отличились Джон Кенневилль, Тейлор Холл и Джозеф Бландизи, в активе которого решающая шайба в овертайме. У «Рейнджерс» голы в активе Оскара Линдберга и Рика Нэша. Российский форвард Павел Бучневич заработал одно очко за результативную передачу.

«Нью-Джерси» набрал 66 очков и занимает последнее место на Востоке. У «Рейнджерс» 94 очка и четвертое место.

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