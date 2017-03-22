«Нью-Джерси» в овертайме обыграл «Рейнджерс», Бучневич сделал результативную передачу
Матч регулярного
чемпионата НХЛ между «Нью-Джерси» и «Рейнджерс» завершился победой хозяев.
Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Нью-Джерси».
В составе победителей
отличились Джон Кенневилль, Тейлор Холл и Джозеф Бландизи, в активе которого
решающая шайба в овертайме. У «Рейнджерс» голы в активе Оскара Линдберга и Рика
Нэша. Российский форвард Павел Бучневич заработал одно очко за результативную
передачу.
«Нью-Джерси» набрал 66
очков и занимает последнее место на Востоке. У «Рейнджерс» 94 очка и четвертое
место.
НХЛ
Регулярный чемпионат
22 марта 02:00, Пруденшиал Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
22 марта 02:00, Пруденшиал Центр, Онлайн-трансляция
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