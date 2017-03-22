«Монреаль» уступил «Детройту» в овертайме

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Монреалем» и «Детройтом» завершился победой гостей в овертайме. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Детройта».



В составе победителей отличились Джастин Абделкадер и Энтони Манта, в активе которого решающая шайба в овертайме. У «Монреаля» гол в активе Аттури Лехконена. Россияне Алексей Емелин, Андрей Марков и Александр Радулов результативными действиями не отметились.

«Детройт» набрал 69 очков и занимает 15-е место на Востоке. У «Монреаля» 91 очко и пятое место.

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