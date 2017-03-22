«Монреаль» уступил «Детройту» в овертайме
Матч регулярного
чемпионата НХЛ между «Монреалем» и «Детройтом» завершился победой гостей в
овертайме. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Детройта».
В составе победителей
отличились Джастин Абделкадер и Энтони Манта, в активе которого решающая шайба
в овертайме. У «Монреаля» гол в активе Аттури Лехконена. Россияне Алексей
Емелин, Андрей Марков и Александр Радулов результативными действиями не
отметились.
«Детройт» набрал 69
очков и занимает 15-е место на Востоке. У «Монреаля» 91 очко и пятое место.
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Место и дата
22 марта 02:30, Белл Центр, Онлайн-трансляция
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