Голы Кучерова и Наместникова не спасли «Тампу-Бэй» от поражения в матче с «Аризоной»
Матч регулярного
чемпионата НХЛ между «Тампой-Бэй» и «Аризоной» завершился победой гостей.
Итоговый счет матча – 5:3 в пользу «Аризоны».
В составе хозяев
отличились Никита Кучеров, Владислав Наместников и Виктор Хедман. В активе
Кучерова также голевая передача. У «Аризоны» отличились Кристиан Фишер,
Кристиан Дворак, Оливер Экман-Ларссон, Радим Врбата и Колин Мерфи.
«Аризона» набрала 63
очка и идет 13-й на Западе. У «Тампы-Бэй» 77 очков и десятое место на Востоке.
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Место и дата
22 марта 02:30, Сент-Пит Таймс Форум, Онлайн-трансляция
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