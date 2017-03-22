Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Тюмень- : -Спартак-Нальчик
Баскетбол  Галатасарай- : -УНИКС
Баскетбол  ЦСКА- : -Дарушафака
Футбол  Германия- : -Англия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Голы Кучерова и Наместникова не спасли «Тампу-Бэй» от поражения в матче с «Аризоной»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Тампой-Бэй» и «Аризоной» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 5:3 в пользу «Аризоны».

В составе хозяев отличились Никита Кучеров, Владислав Наместников и Виктор Хедман. В активе Кучерова также голевая передача. У «Аризоны» отличились Кристиан Фишер, Кристиан Дворак, Оливер Экман-Ларссон, Радим Врбата и Колин Мерфи.

«Аризона» набрала 63 очка и идет 13-й на Западе. У «Тампы-Бэй» 77 очков и десятое место на Востоке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Матч

Тампа-Бэй - Аризона

Место и дата

22 марта 02:30, Сент-Пит Таймс Форум, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
Футбол
Руни может летом бесплатно перейти в «Эвертон»
Хоккей
Билл Дэйли: НХЛ не давала окончательного ответа по участию в Олимпиаде в Пхенчхане
Другие
В Госдуме предлагают снижать зарплату тренерам и спортсменам сборных России за поражения
Футбол
«Реал» проявляет интерес к Шмейхелю
все новости
Аризона
Аризонакалендарьстатистика
Тампа-Бэй
Тампа-Бэйкалендарьстатистика
Владислав Наместников
Владислав Наместниковвсе новости
Никита Кучеров
Никита Кучероввсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости