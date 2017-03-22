Голы Кучерова и Наместникова не спасли «Тампу-Бэй» от поражения в матче с «Аризоной»

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Тампой-Бэй» и «Аризоной» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 5:3 в пользу «Аризоны».

В составе хозяев отличились Никита Кучеров, Владислав Наместников и Виктор Хедман. В активе Кучерова также голевая передача. У «Аризоны» отличились Кристиан Фишер, Кристиан Дворак, Оливер Экман-Ларссон, Радим Врбата и Колин Мерфи.

«Аризона» набрала 63 очка и идет 13-й на Западе. У «Тампы-Бэй» 77 очков и десятое место на Востоке.

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