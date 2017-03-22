«Флорида» уступила «Каролине»

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Флоридой» и «Каролиной» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Каролины».

В составе победителей отличились Теува Теравйнен, Себастьян Ахо и Джефф Скиннер, который сделал дубль. У «Флориды» забивали Александр Барков, Райлли Смит и Кейт Яндл. Отметим, что у хозяев две результативные передачи в активе Яромира Ягра.

«Каролина» набрала 75 очков и занимает 11-е место на Востоке. У «Флориды» 73 очка и 13-е место.

НХЛ

Регулярный чемпионат