«Флорида» уступила «Каролине»
Матч регулярного
чемпионата НХЛ между «Флоридой» и «Каролиной» завершился победой гостей.
Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Каролины».
В составе победителей
отличились Теува Теравйнен, Себастьян Ахо и Джефф Скиннер, который сделал
дубль. У «Флориды» забивали Александр Барков, Райлли Смит и Кейт Яндл. Отметим,
что у хозяев две результативные передачи в активе Яромира Ягра.
«Каролина» набрала 75
очков и занимает 11-е место на Востоке. У «Флориды» 73 очка и 13-е место.
НХЛ
Регулярный чемпионат
22 марта 02:30, BB&T Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
22 марта 02:30, BB&T Центр, Онлайн-трансляция
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