«Виннипег» обыграл «Филадельфию»
Матч регулярного
чемпионата НХЛ между «Виннипегом» и «Филадельфией» завершился победой хозяев.
Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Виннипега».
В составе победителей
отличились Мэтью Перро, Блейк Уилер и Марк Шайфли. У «Филадельфии» забивали
Джорждан Уил и Мэтт Рид. Российский защитник Иван Проворов не отметился
результативными действиями.
«Виннипег» набрал 73
очка и занимает десятое место на Западе. У «Филадельфии» 74 очка и 12-е место
на Востоке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Место и дата
22 марта 03:00, МТС Центр, Онлайн-трансляция
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