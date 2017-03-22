«Ванкувер» в овертайме обыграл «Чикаго»

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Чикаго» и «Ванкувером» завершился победой гостей в овертайме. Итоговый счет матча – 5:4 в пользу «Ванкувера».

В составе победителей отличились Хенрик Седин и Даниэль Седин, в активе которого решающая шайба в овертайме, а также Брендон Саттер, который сделал дубль, и Рид Буше.

У «Чикаго» дубль в активе Райна Хартмана. Также отличились Мариан Госса и Рихард Паник.

«Ванкувер» набрал 67 очков и занимает 12-е место на Западе. У «Чикаго» сто очков и первое место.

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