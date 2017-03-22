«Миннесота» обыграла «Сан-Хосе»
Матч регулярного
чемпионата НХЛ между «Миннесотой» и «Сан-Хосе» завершился победой хозяев.
Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Миннесоты».
В составе победителей
отличились Мэтт Дамба, Мартин Ганзал и Чарли Койл. У «Сан-Хосе» забивали Дэвид
Шлемко и Патрик Марло.
«Миннесота» набрала 94
очка и занимает второе место на Западе. У «Сан-Хосе» 91 очко и третье место.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Место и дата
22 марта 03:00, Эксель Энерджи Центр, Онлайн-трансляция
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