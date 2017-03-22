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«Сент-Луис» на выезде обыграл «Колорадо», Тарасенко и Барбашев набрали по одному очку

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Колорадо» и «Сент-Луисом« завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:2 в пользу «Сент-Луиса».

В составе победителей отличились Патрик Берглунд, который сделал дубль, Магус Пяарви, и Джеден Франц. Россияне Иван Барбашев  и Владимир Тарасенко благодаря результативной передаче заработали одно очко. У «Колорадо» забивали Джон Митчелл и Марк Барберио.

«Сент-Луис» набрал 83 очка и занимает седьмое место на Западе. У «Колорадо» 43 очка и последнее место.

Матч

Колорадо - Сент-Луис

Место и дата

22 марта 04:00, Пепси Центр, Онлайн-трансляция

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