«Сент-Луис» на выезде обыграл «Колорадо», Тарасенко и Барбашев набрали по одному очку
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Колорадо» и «Сент-Луисом« завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:2 в пользу «Сент-Луиса».
В составе победителей
отличились Патрик Берглунд, который сделал дубль, Магус Пяарви, и Джеден Франц.
Россияне Иван Барбашев и Владимир
Тарасенко благодаря результативной передаче заработали одно очко. У «Колорадо»
забивали Джон Митчелл и Марк Барберио.
«Сент-Луис» набрал 83 очка и занимает седьмое место на Западе. У «Колорадо» 43 очка и последнее место.
Матч
Место и дата
22 марта 04:00, Пепси Центр, Онлайн-трансляция
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