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Гол Овечкина, сюрприз от Госдумы и НХЛ не едет не Олимпиаду. Главные новости утра

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра среды.

1. Начнем с тяжбы НХЛ и МОК. Как утверждает комиссионер лиги Гари Бэттман, представители НХЛ не будут участвовать в Олимпиаде. По крайней мере, такова ситуация на данный момент.

2. Правда, заместитель Бэттмана утверждает, что еще не все потеряно.

3. Новая странность от Джеффа Монсона. На сей раз экстравагантный боец ММА получил звание почетного доктора наук «ЛНР».

4. Бывший защитник киевского «Динамо» Макаренко отверг предложение от неназванного московского клуба. Остается только гадать, что это за клуб.

5. Радостная новость – олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар и Максим Траньков могут вернуться на лед уже в апреле.

6. «Реал» обратил внимание на Каспера Шмейхеля, который не раз спасал «Лестер» в этом сезоне. В нем мадридцы видят потенциального вратаря номер один.

7. Теперь неожиданность от Госдумы. Там предлагают снижать зарплату спортсменам и тренерам за поражение. Подробнее – здесь.

8. Уэйн Руни может летом вернуться в родной «Эвертон», причем безвозмездно, то есть даром.

9. «Челси» тем временем нацелился на полузащитника «Монако» Бакайоко.

10. Грустная новость для «Арсенала» - Петр Чех не сыграет в матче с «Ман Сити» из-за травмы. Придется ставить в ворота Оспину.

11. Минувшей ночью в НХЛ россияне вновь активно играли и забивали. Так, голы Кузнецова и Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Калгари».

12. У «Питтсбурга» пока нет Малкина из-за травмы, зато есть Кросби, который вновь забросил шайбу.

13. У «Сент-Луиса» ассисты в свой актив записали Владимир Тарасенко и Иван Барбашев. То же самое у Ивана Бучневича из «Рейнджерс» в матче с «Нью-Джерси»

14. Кучерову и Наместникову не повезло они забросили по шайбе, но их «Тампа» все-равно проиграла.

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Видео дня: Свежий выпуск передачи «Пропустил немножко».

Также полюбуйтесь голом Сидни Кросби в ворота «Баффало»

 


 

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