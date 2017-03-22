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«Лейкерс» потерпели разгромное поражение от «Клипперс», Мозгов не принял участия в матче

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Баскетболисты «Лейкерса» в матче регулярного чемпионата НБА уступили на выезде «Клипперсу».

Встреча между командами завершилась со счетом 133:109 в пользу хозяев паркета.

В составе победителей сразу 8 игроков достигли отметки в 10 и более набранных очков, а самым результативным стал Крис Пол, набравший 27 баллов.

Отметим, что российский центровой «Лейкерса» Тимофей Мозгов не принимал участие в матче.

НБА
Регулярный чемпионат

Матч

Лейкерс - Клипперс - 109:133

Место и дата

22 марта 05:30, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция

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