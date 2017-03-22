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«Манчестер Юнайтед» попытается приобрести Алдервейрелда

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает The Sun, главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью хочет укрепить грядущим летом не только атакующую линию, но и приобрести пару футболистов в оборону.

По информации источника, в контракте игрока сборной Бельгии прописана сумма отступных в размере 25 млн фунтов. Этим и хочет воспользоваться руководство «МЮ», однако, «шпоры» уже начали вести переговоры с футболистом о продлении контракта.

В нынешнем сезоне 28-летний Алдервейрелд провел во всех турнирах 28 матчей и забил один гол. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 30 млн евро, а его контракт с лондонским клубом рассчитан до 2020 года.

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