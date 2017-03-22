«Фенербахче» возобновил интерес к Озилу

Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил может стать игроком «Фенербахче».

Как сообщает Daily Mirror, руководство турецкого клуба планирует заменить игроком «пушкарей» 33-летнего форварда Робина ван Перси. Отметим, что об интересе «Фенербахче» сообщалось еще минувшим летом.

На данный момент игрок сборной Германии ведет переговоры с «Арсеналом» о продлении контракта, однако, как сообщают СМИ, лондонский клуб не торопится выполнять все требования хавбека.

Ранее прошла информация, что полузащитник готов рассмотреть предложения от других команд, а в его услугах заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Барселона».

В нынешнем сезоне 28-летний Озил провел во всех турнирах 31 матч, забил 9 голов и отдал 9 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает полузащитника в 50 млн евро, а его контракт с «Арсеналом» рассчитан до 2018 года.