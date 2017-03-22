«Реал» и «Манчестер Сити» ведут борьбу за защитника «Эспаньола»
Защитник «Эспаньола» Аарон Мартин может покинуть клуб по окончании текущего сезона. Об этом сообщает The Sun.
По информации источника, за игрока «попугаев» ведут борьбу мадридский «Реал» и «Манчестер Сити», поскольку обе команды планируют усилить защитную линию грядущим летом. Отмечается, что сумма трансфера может составить 26 млн фунтов.
Мартин является воспитанником «Эспаньола», а за основную команду футболист выступает с 2016 года.
В нынешнем сезоне 19-летний испанец провел во всех турнирах 28 матчей и получил 5 желтых карточек. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 3 млн евро, а его контракт с каталонским клубом рассчитан до 2022 года.
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