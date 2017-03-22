«Реал» и «Манчестер Сити» ведут борьбу за защитника «Эспаньола»

Лоренцо Инсинье: Моя мечта – выступать за «Наполи», и если она развалится, то это не моя вина

Полузащитник «Наполи» Лоренцо Инсинье заявил, что может покинуть команду, если руководство итальянского клуба не выполнит его требования по новому контракту.