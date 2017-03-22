Защитник «Шальке» получил предложения от «Арсенала» и «Ливерпуля»

Защитник «Шальке-04» Сеад Колашинац может переехать в чемпионат Англии. Об этом сообщает авторитетное издание Bild.

По информации источника, в услугах боснийского игрока заинтересованы «Ливерпуль» и лондонский «Арсенал». Отмечается, что оба клуба уже сделали предложение футболисту, и ждут от него ответа.

Ранее сообщалось, что на Колашинаца претендует «Челси», «Ювентус», «Рома» и «Милан».

В нынешнем сезоне 23-летний защитник провел во всех турнирах 30 матчей, забил 3 гола, отдал 7 голевых передач и получил 4 желтые карточки. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 9 млн евро, а его контракт с «Шальке» истекает 30 июня текущего года.