Григорий Дрозд: У меня есть огромное желание помогать родному региону, в котором я вырос

Российский боксер первого тяжелого веса Григорий Дрозд сообщил на своей странице в Facebook, что избран в состав Общественной палаты Российской Федерации от Кузбасса.

«Друзья, по итогам пленарного заседания Общественной палаты Кемеровской области я был избран в состав Общественной палаты Российской Федерации от Кузбасса. У меня есть огромное желание и убеждение помогать родному региону, в котором я вырос, и, будучи членом ОП России, уверен, что смогу делать это максимально эффективно», – сообщил спортсмен.