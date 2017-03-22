Александр Шмурнов: «Ростов» – «Краснодар» и «Спартак» – «Оренбург» играют в понедельник вечером. Странный выбор
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов высказался о расписании матчей РФПЛ.
«Кстати, «Ростов» – «Краснодар» и «Спартак» – «Оренбург» в понедельник вечером, почти параллельно – тоже очень странный выбор», – написал Шмурнов на своей странице в Twitter.
Кстати, "Ростов" - "Краснодар" и "Спартак" - "Оренбург" в понедельник вечером, почти параллельно - тоже очень странный выбор...— Александр Шмурнов (@AShmurnov) 21 марта 2017 г.
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