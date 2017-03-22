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Геннадий Головкин: Спасибо фанатам за то, что наш флаг был виден с каждой трибуны «Мэдисон Сквер Гарден»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Чемпион мира в трех весовых категориях Геннадий Головкин, который 19 марта провел защиту титула бою с Дэниелом Джейкобсом из США, поблагодарил своих фанатов за поддержку.

«Хочу сказать спасибо всем моим болельщикам за вашу поддержку, за слова поздравления и за веру в меня. Моя благодарность всем тем, кто приехал на бой, создав домашнюю атмосферу на главной арене Нью-Йорка! 

Спасибо, что приехали, поддержали, спасибо, что наш флаг был виден с каждой трибуны и с каждого сектора в «Мэдисон Сквер Гарден». Спасибо и всем землякам, не спавшим дома в воскресное утро. 

Ваша поддержка является важной для меня, надеюсь, и вы смогли ощутить себя частью большого спортивного праздника! Ваш Геннадий Головкин», – написал Головкин на своей странице в Instagram, выложив следующее фото:

Хочу сказать спасибо всем моим болельщикам за вашу поддержку, за слова поздравления и за веру в меня. Моя благодарность всем тем, кто приехал на бой, создав домашнюю атмосферу на главной арене Нью-Йорка! Спасибо, что приехали, поддержали, спасибо, что наш флаг был виден с каждой трибуны и с каждого сектора в Мэдисон Сквер Гарден. Спасибо и всем землякам, не спавшим дома в воскресное утро. Ваша поддержка является важной для меня, надеюсь, и вы смогли ощутить себя частью большого спортивного праздника! Ваш Геннадий Головкин photo by @hoganphotos

Публикация от Gennady Golovkin | GGG (@gggboxing)

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