Геннадий Головкин: Спасибо фанатам за то, что наш флаг был виден с каждой трибуны «Мэдисон Сквер Гарден»

Чемпион мира в трех весовых категориях Геннадий Головкин, который 19 марта провел защиту титула бою с Дэниелом Джейкобсом из США, поблагодарил своих фанатов за поддержку.

«Хочу сказать спасибо всем моим болельщикам за вашу поддержку, за слова поздравления и за веру в меня. Моя благодарность всем тем, кто приехал на бой, создав домашнюю атмосферу на главной арене Нью-Йорка!

Спасибо, что приехали, поддержали, спасибо, что наш флаг был виден с каждой трибуны и с каждого сектора в «Мэдисон Сквер Гарден». Спасибо и всем землякам, не спавшим дома в воскресное утро.

Ваша поддержка является важной для меня, надеюсь, и вы смогли ощутить себя частью большого спортивного праздника! Ваш Геннадий Головкин», – написал Головкин на своей странице в Instagram, выложив следующее фото: