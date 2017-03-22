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Златан Ибрагимович: Встреча с командой Гвардиолы мотивирует меня больше, чем какой-либо другой матч

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович рассказал об отношении к наставнику «Манчестер Сити», под руководством которого он выступал за  «Барселону».

Напомним, игрок сборной Швеции работал вместе с Хосепом Гвардиолой с 2009 по 2011 гг. Ранее нападающий заявил, что покинул каталонский клуб из-за разногласий с испанским специалистом.

«Игра против команды Гвардиолы мотивирует меня больше, чем какой-либо другой матч. Чувствую прилив сил, но это нормально, поскольку мы помним, что случилось в «Барселоне». Использую свои чувства в положительном ключе, у меня нет никакого негатива, однако, от этого не избавиться. 

Я многому научился в «Барселоне», и понял одну простую вещь – в футболе все может измениться за 24 часа. Проблема была не во мне, а в Гвардиоле, и он не смог смириться с этим. Не знаю, что я делал не так. Сначала он звонил мне каждый день, и доставал, а потом я вообще перестал играть. Но сейчас все это в прошлом. Я – человек, который смотрит в будущее», – сказал нападающий, слова которого приводит Sky Sports.

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