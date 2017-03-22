Соколов стал вторым снайпером регулярного чемпионата OHL

Форвард «Садбери Вулвс» Дмитрий Соколов занял второе место в списке лучших снайперов регулярного чемпионата OHL (Хоккейная лига Онтарио).

В 63 матчах регулярного чемпионата 18-летний воспитанник «Авангарда» забросил 48 шайб, уступив только американцу Алексу Дебринкету, у которого 65 голов в 63 матчах.

При этом в списке лучших бомбардиров по системе «гол+пас» Соколов занял 21-е место с 72 (48+24) очками.

Отметим, что российский нападающий проводит второй сезон в Северной Америке. В сезоне 2015/2016 он набрал 52 (30+22) очка в 68 матчах и стал лучшим снайпером среди новичков.

Добавим, что на драфте 2016 года «Миннесота» выбрала Соколова в седьмом раунде под общим 196-м номером.

В первом раунде плей-офф соперников «волков» станет «Ошава Дженералс».