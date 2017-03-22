Александр Овечкин: Когда мы на ходу, за нами интересно наблюдать

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (4:2).

«Вы сами видите: когда мы на ходу и показываем свою игру, за нами интересно наблюдать, и нам самим доставляет удовольствие выходить на лед», – приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Напомним, 31-летний российский нападающий был признан первой звездой матча. Капитан «столичных» установил окончательный счет, реализовав большинство на 18-й минуте третьего периода, а перед этим дважды помог отличиться партнерам.

Теперь на счету Овечкина 63 (29+33) очка в 72 матчах регулярного чемпионата.

«Вашингтон» продолжает лидировать в Восточной конференции и всей лиге.