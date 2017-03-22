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Александр Овечкин: Когда мы на ходу, за нами интересно наблюдать

Источник:  NHLКомментарии

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (4:2).

«Вы сами видите: когда мы на ходу и показываем свою игру, за нами интересно наблюдать, и нам самим доставляет удовольствие выходить на лед», – приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Напомним, 31-летний российский нападающий был признан первой звездой матча. Капитан «столичных» установил окончательный счет, реализовав большинство на 18-й минуте третьего периода, а перед этим дважды помог отличиться партнерам.

Теперь на счету Овечкина 63 (29+33) очка в 72 матчах регулярного чемпионата.

«Вашингтон» продолжает лидировать в Восточной конференции и всей лиге.

Матч

Вашингтон - Калгари - 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)

Голы:

Кузнецов (Бураковски), 6:47 (1:0). Монахан (Годро, Чиассон), 10:06 (1:1). Оши (Овечкин, Бэкстрём), 35:51 (2:1). Шаттенкирк (Овечкин, Бэкстрём), 39:57 (3:1 - бол.). Брауэр (Энгелланд, Верстиг), 55:04 (3:2). Овечкин (Шаттенкирк, Бэкстрём), 57:09 (4:2 - бол.).

Место и дата

22 марта 02:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция

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