Александр Овечкин: Когда мы на ходу, за нами интересно наблюдать
Форвард «Вашингтона»
Александр Овечкин подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари»
(4:2).
«Вы сами видите: когда мы на ходу и показываем свою игру, за нами интересно наблюдать, и нам самим доставляет удовольствие выходить на лед», – приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.
Напомним, 31-летний российский нападающий был признан первой звездой матча. Капитан «столичных» установил окончательный счет, реализовав большинство на 18-й минуте третьего периода, а перед этим дважды помог отличиться партнерам.
Теперь на счету Овечкина 63 (29+33) очка в 72 матчах регулярного чемпионата.
«Вашингтон» продолжает лидировать в Восточной конференции и всей лиге.
Матч
Вашингтон - Калгари - 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)
Голы:
Кузнецов (Бураковски), 6:47 (1:0). Монахан (Годро, Чиассон), 10:06 (1:1). Оши (Овечкин, Бэкстрём), 35:51 (2:1). Шаттенкирк (Овечкин, Бэкстрём), 39:57 (3:1 - бол.). Брауэр (Энгелланд, Верстиг), 55:04 (3:2). Овечкин (Шаттенкирк, Бэкстрём), 57:09 (4:2 - бол.).
Место и дата
22 марта 02:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция