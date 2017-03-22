Йоахим Лёв: Видел пару матчей «МЮ», думаю, им не помешал бы такой игрок, как Швайнштайгер
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв прокомментировал уход из «Манчестер Юнайтед» полузащитника Бастиана Швайнштайгера.
Напомним, хавбек, который потерял место в основе «красных дьяволов» после прихода Жозе Моуринью, покинул английский клуб 21 марта и перешел в команду из MLS «Чикаго Файр».
«У нас состоялся разговор несколько недель назад. Бастиан сказал мне, что на тренировках «Юнайтед» он выкладывался на сто процентов, и старался показать тренеру все свои сильные стороны. Казалось, Моуринью обратил на него внимание, однако, сейчас сложилось впечатление будто Швайнштайгера и вовсе не было в «Манчестере». Именно поэтому он решил покинуть команду.
Как я уже говорил, Бастиан тренировался хорошо, а игроки «Юнайтед» хотели, чтобы он выходил на поле. Я видел несколько матчей этого клуба, и думаю, что им не помешал бы такой полузащитник, как Швайнштайгер. Уверен, в США он получит хороший опыт, я поддерживал его в переезде в MLS», – сказал специалист.