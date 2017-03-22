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Йоахим Лёв: Видел пару матчей «МЮ», думаю, им не помешал бы такой игрок, как Швайнштайгер

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв прокомментировал уход из «Манчестер Юнайтед» полузащитника Бастиана Швайнштайгера.

Напомним, хавбек, который потерял место в основе «красных дьяволов» после прихода Жозе Моуринью, покинул английский клуб 21 марта и перешел в команду из MLS «Чикаго Файр».

«У нас состоялся разговор несколько недель назад. Бастиан сказал мне, что на тренировках «Юнайтед» он выкладывался на сто процентов, и старался показать тренеру все свои сильные стороны. Казалось, Моуринью обратил на него внимание, однако, сейчас сложилось впечатление будто Швайнштайгера и вовсе не было в «Манчестере». Именно поэтому он решил покинуть команду.

Как я уже говорил, Бастиан тренировался хорошо, а игроки «Юнайтед» хотели, чтобы он выходил на поле. Я видел несколько матчей этого клуба, и думаю, что им не помешал бы такой полузащитник, как Швайнштайгер. Уверен, в США он получит хороший опыт, я поддерживал его в переезде в MLS», – сказал специалист.

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