Инвесторы из Китая сделали предложение о покупке «Саутгемптона»

«Саутгемптон» может стать вторым клубом английской премьер-лиги, который перейдет в управление китайским владельцам.

Китайская компания Lander Sports Development, занимающаяся развитием недвижимости, готова стать единоличным владельцем клуба. При этом переход клуб под управление компании будет проходить поэтапно.

Первое предложение в размере 180 миллионов фунтов нынешний владелец «Саутгемптона» Катарина Либхерр отклонила. Теперь китайцы сделали улучшенное предложение, повысив цену на десять миллионов. И по данным The Times, переговоры между сторонами находятся уже на продвинутой стадии. Ожидается, что сделка будет проведена через офис банка UBS в Цюрихе, который также находится под управлением Либхерр.

Добавим, что первым клубом премьер-лиги, который полностью управляется владельцами из Китая, стал «Вест Бромвич».