Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Тюмень- : -Спартак-Нальчик
Баскетбол  Црвена Звезда- : -Олимпиакос
Футбол  Германия- : -Англия
Баскетбол  ЦСКА- : -Дарушафака
Баскетбол  Галатасарай- : -УНИКС
Баскетбол  Реал- : -Барселона
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Илья Кутепов: Думаю, капитаном сборной России может стать Акинфеев

Источник:  ТАССКомментарии

Защитник московского «Спартака» и сборной России Илья Кутепов ответил на вопрос, кто мог бы стать капитаном национальной команды после того, как Василий Березуцкий принял решение приостновить выступление за сборную.

«Думаю, капитаном может стать Акинфеев. Обычно, когда возникают вопросы по капитану, выбирают вратаря. А Игорь тем более старожил. Думаю, скорее всего, капитаном будет он», – цитирует Кутепова ТАСС.

Напомним, 24 марта команда Станислава Черчесова сыграет товарищеский матч со сборной Кот-д'Ивуара, а спустя четыре дня сразится с командой Бельгии.

Голосование: Как завершится матч Россия – Кот-д'Ивуар?

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сборная России тренируется в полном составеВ среду сборная России вышла на тренировку в полном составе.Если бы Черчесовым был я. Колонка Евгения ЛовчеваЕсли бы Черчесовым был я. Колонка Евгения ЛовчеваОбозреватель «Советского спорта» – о предстоящих матчах сборной в Краснодаре и Сочи.Георгий Джикия: С каждым разом взаимопонимание в сборной все лучшеЗащитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия рассказал о подготовке национальной команды к товарищеским матчам.Глушаков, Акинфеев и Смолов озвучили названия станций в московских аэроэкспрессахИгроки сборной России Денис Глушаков, Игорь Акинфеев и Федор Смолов озвучили названия станций в московских аэроэкспрессах.Кирилл Панченко: Хочу поехать на Кубок конфедерацийПодписавший во вторник контракт с московским «Динамо» форвард Кирилл Панченко рассказал о своих дальнейших целях на сезон.Анатолий Бышовец: Мы можем рассчитывать на победу в матче с Кот-Д'ИвуаромБывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец в поделился ожиданиями от предстоящих товарищеских матчей национальной команды со сборными Кот-Д'Ивуара и Бельгии.Марио Фернандес: Черчесов спросил меня о семье, впечатлениях, делах и работе на тренировкахЗащитник сборной России Марио Фернандес пообщался с представителями СМИ в преддверии товарищеских матчей с командами Кот-д'Ивуара и Бельгии.Дзюба не поможет сборной России в матчах с командами Кот-д'Ивуара и БельгииФорвард «Зенита» Артем Дзюба не поможет сборной России в ближайших матчах. Об этом сообщает пресс-служба РФС.Владимир Карпович: Футбол мало хвалятВладимир Карпович: Футбол мало хвалятГлава коммерческого департамента РФС Владимир Карпович рассказал о финансовой стороне товарищеских матчей с Кот-Д'Ивуаром и Бельгией.Футболист «ПСЖ» Серж Орье не сыграет против сборной РоссииНа официальном сайте футбольной федерации Кот-Д`Ивуара появилась информация, что ивуарийцы в товарищеском матче против нашей команды не смогут использовать двоих футболистов.Торган Азар сыграет со сборной России вместо брата ЭденаПолузащитник «Боруссии» из Менхенгладбаха Торган Азар вызван в сборную Бельгии по футболу на товарищеский матч с командой России.«Мы – как обычные люди». Репортаж из сборной России«Мы – как обычные люди». Репортаж из сборной РоссииРоссийская национальная команда продолжает подготовку к товарищеским матчам с Кот-д’Ивуаром и Бельгией.Александр Беленов: Общаемся между собой как обычные людиВратарь сборной России Александр Беленов после тренировки команды в преддверии товарищеского матча с Кот-д'Ивуаром рассказал об атмосфере в коллективе.Роман Нойштедтер: Тренер видит в роли центрального защитникаЗащитник сборной России Роман Нойштедтер после тренировки команды рассказал о своей роли в команде.РФС реализовал 21 тысячу билетов на матч с Кот д'ИвуаромРоссийский футбольный союз (РФС) реализовал 21 тысячу билетов на товарищеский матч между сборными России и Кот-д'Ивуара.Александр Самедов: Березуцкий и Игнашевич? Частичка той сборной ушлаПолузащитник сборной России Александр Самедов считает, что национальной команде не хватает защитников Сергея Игнашевича и Василия Березуцкого.Глушаков и Акинфеев вернулись в общую группуВратарь сборной России Игорь Акинфеев и полузащитник Денис Глушаков начали тренировку команды в общей группе.Защитник, который любит borschtsch. Самый неожиданный игрок сборной РоссииЗащитник, который любит borschtsch. Самый неожиданный игрок сборной России16-летний немец Леон Классен растет в академии «Кельна»: он не хочет ехать в РФПЛ, а по-русски пока может написать только свое имя.Александр Самедов: Хочется посмотреть, как будешь выглядеть на фоне БельгииПолузащитник сборной России Александр Самедов поделился ожиданиями в преддверии товарищеского матча с Бельгией.Виталий Мутко: Крайне сложно будет найти соперника для сборной России в сентябреВице-премьер правительства РФ Виталий Мутко сообщил, что РФС будет сложно найти соперника для сборной России в сентябре.
Футбол
Илья Кутепов: Думаю, капитаном сборной России может стать Акинфеев
Футбол
Инвесторы из Китая сделали предложение о покупке «Саутгемптона»
Футбол
Йоахим Лёв: Видел пару матчей «МЮ», думаю, им не помешал бы такой игрок, как Швайнштайгер
Футбол
Златан Ибрагимович: Встреча с командой Гвардиолы мотивирует меня больше, чем какой-либо другой матч
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Игорь Акинфеев
Игорь Акинфееввсе новости
Илья Кутепов
Илья Кутеповвсе новости