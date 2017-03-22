Илья Кутепов: Думаю, капитаном сборной России может стать Акинфеев

Защитник московского «Спартака» и сборной России Илья Кутепов ответил на вопрос, кто мог бы стать капитаном национальной команды после того, как Василий Березуцкий принял решение приостновить выступление за сборную.

«Думаю, капитаном может стать Акинфеев. Обычно, когда возникают вопросы по капитану, выбирают вратаря. А Игорь тем более старожил. Думаю, скорее всего, капитаном будет он», – цитирует Кутепова ТАСС.

Напомним, 24 марта команда Станислава Черчесова сыграет товарищеский матч со сборной Кот-д'Ивуара, а спустя четыре дня сразится с командой Бельгии.