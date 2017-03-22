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Даниэль Риккардо: Я сделаю все возможное, чтобы стать чемпионом, но не жду этого

Источник:  PitpassКомментарии

Пилот «Ред Булла» Даниэль Риккардо рассказал о том, чего ждет от нового сезона.

«Надеюсь, у нас все получится, но трудно что-то предсказывать. Тесты никогда не дают четкого представления, но я жду, что «Феррари» и «Мерседес» будут быстры.

В прошлом сезоне я не выиграл титул, но все равно был доволен. Я завоевал первый поул-позишн и вернулся на верхнюю ступень пьедестала почета. Если я выступлю на максимуме в этом сезоне, я буду рад. И я буду очень счастлив, если стану чемпионом.

Выиграть чемпионский титул – моя цель. Я сделаю все возможное, чтобы это произошло в этом году, но я не жду этого», – приводит Pitpass слова Риккардо.

Напомним, первый этап чемпионата мира Гран-при Австралии пройдет 24-26 марта в Мельбурне.

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