Леонид Слуцкий: «Арсенал» напоминает мне избалованного ребенка

Бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий высказался о проблемах лондонского «Арсенала».

«Не знаю, трагедия ли это, но мне кажется, что команда ушла от основной цели и задачи. «Арсенал» заигрался в простые постулаты как, воспитание молодежи, ставка на яркую и качественную игру, что в конечном итоге привело к внутренней безответственности.

Лично мне «Арсенал» напоминает избалованного и талантливого ребенка, который, как художник, может написать шедевр, но только по желанию. Иногда команда Венгера выдает прекрасные матчи, но вот, например, Месут Озил. Этот игрок олицетворяет команду, он блестящий футболист, но играет только тогда, когда хочет этого», – сказал российский специалист в эфире телеканала «Футбол 1».

На данный момент лондонский клуб занимает 6 место в таблице Премьер-лиги, набрав 50 очков.