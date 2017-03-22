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«Тосно» может сменить название на «Александр Невский», «Ингрия» или «Форт»

Источник:  «Фонтанка»Комментарии

Компания Fort Group – генеральный спонсор «Тосно» – объявила конкурс на смену названия команды из Ленинградской области.

Об этом сообщил один из владельцев компании Максим Левченко. Болельщики могут сами придумать название, либо выбрать один из трех, предлагаемых клубом, либо проголосовать за то, чтобы осталось прежнее.

– Подумываем о смене имени, – говорит Левченко. – Есть идея назвать клуб ФК «Ингрия», так раньше обозначалась территория на северо-западе Руси, где находится современная Ленинградская область. Соратник Петра Великого князь Меншиков занимал должность губернатора Ингерманландии.

Еще вариант ─ ФК «Форт». Звучит четко и весомо. И, будем откровенны, мотивированно с точки зрения продвижения бренда.

И, наконец, ─ ФК «Александр Невский». Почему московский кружок промкооператоров в 30-е годы уже прошлого века выбрал для создаваемого спортивного общества имя предводителя восстания римских рабов Спартака, а мы не можем наречь клуб в честь небесного покровителя Петербурга со времен Петра Первого, святого земли русской, бившего шведов в 1240 году? Ну, вы школьный курс истории должны помнить, да и фильм Эйзенштейна многие наверняка видели. Дружина Невского, кстати, вышла из Великого Новгорода, где он княжил. «Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет».  В девизе клуба можно лишь одну букву поменять: «Кто с мЯчом к нам придет, от мЯча и погибнет, – написал Левченко в своей колонке на «Фонтанке».

Напомним, «Тосно» существует с 2013 года. После 27 туров клуб занимает второе место в Первенстве ФНЛ, имея в активе 54 очка. Отставание от лидирующего «Динамо» составляет пять очков.

Ближайший матч подопечные Дмитрия Парфенова проведут дома против бело-голубых. Встреча пройдет в Великом Новгороде 26 марта, «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию. 

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