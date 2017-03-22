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«Барселона» может вернуть Деулофеу и следит за Бельерином

Источник:  Goal.comКомментарии

Спортивный директор «Барселоны» Роберт Фернандес не исключил, что воспитанники клуба Жерар Деулофеу и Эктор Бельерин могут вернуться на «Ноу Камп». Оба игрока являются выпускниками известной академии Ла Масии.

Права на 23-летнего Деулофеу принадлежат «Эвертону», но сейчас он выступает в аренде в «Милане», при этом «Барселона» оставила за собой опцию выкупить полузащитника обратно.

«У нас есть такая возможность, и это хорошо, – сказал Фернандес в интервью Cadena Ser. – Я очень доволен тем, что происходит с ним. Он был в «Эвертоне», но не играл там. Но теперь играет в «Милане» и получает вызов в сборную. Подождем, что будет дальше. Хорошая новость в том, что мы можем его вернуть за 12 миллионов евро».

Также «Барселона» продолжает следить за защитником «Арсенала» Эктором Бельерином.

«Он хороший игрок и здорово выглядит в «Арсенале». Он молод и очень интересен», – добавил Фернандес.

Отметим, что контракт 22-летнего Бельерина с «канонирами» действует до 2023 года.

В нынешнем сезоне Деулофеу забил один гол и сделал три голевые передачи в девяти матчах серии A за «Милан», а до этого выходил на поле в 11 матчах премьер-лиги за «Эвертон».

На счету Бельерина две голевые передачи в 22 матчах премьер-лиги.

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