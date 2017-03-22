Павел Ростовцев: В олимпийский год в женской сборной должна быть одна группа
Трехкратный чемпион
мира, бывший тренер сборной России по биатлону Павел Ростовцев подвел итоги
выступления женской команды в сезоне 2016/2017.
«Кроме Акимовой, у которой были неплохие выступления в конце
декабря, никто себя не проявил. Проблеск Ирины Старых на чемпионате
мира – единичное выступление, которое она не смогла подкрепить на этапах
Кубка мира. Про остальных даже не хочется говорить.
Не берусь судить, смог ли Валерий Медведцев изменить ситуацию в команде. Я всегда говорил, что разделение сборной на группы – путь в никуда. Внутренняя конкуренция съедает весь потенциал команды. Я считаю, что в олимпийский год в женской сборной должна быть одна группа», – приводят «Известия» слова Ростовцева.
Напомним, лучшей из российских биатлонисток в общем зачете Кубка мира стала Татьяна Акимова, занявшая 16-е место.
Добавим, заседание тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР), на котором будут подведены итоги выступления сборной в нынешнем сезоне, состоится 31 марта.