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Гари Кэйхилл: Саутгейт выступал за сборную Англии, и знает, каково находиться под давлением

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник «Челси» и сборной Англии Гари Кэйхилл пообщался с представителями СМИ перед товарищеским матчем с командой Германии, который состоится 22 марта в Дортмунде.

«У нас появился шанс сыграть против игроков мирового класса. Мы с нетерпением ждем этой встречи. Конечно, выступать за свою страну – огромная честь. 

Саутгейт? Мы провели несколько тактических занятий. Сейчас все игроки стараются впитать новые идеи, перенять опыт Гарета, потому что он тоже выступал за сборную Англии, знает, каково находиться под давлением, и принимать участие в турнирах самого высокого уровня. Это отлично влияет не только на меня, но и на молодежь.

Мы многое поняли из вчерашней речи тренера. Не хотелось бы говорить вам об этом, но все прошло в позитивном ключе.

«Челси»? Да, это отличный сезон для меня, особенно, если вспомнить, что случилось в прошлом году. Сейчас я просто наслаждаюсь новой системой игры, и продолжаю учиться. Очевидно, футболисты «Челси» уже адаптировались к этом стилю», – цитирует Кэйхилла Sky Sports.

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