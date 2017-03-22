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Альба дал согласие на переход в «Манчестер Юнайтед»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Жорди Альба в составе сборной Испании
Жорди Альба в составе сборной ИспанииИсточник: Getty Images

Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» во главе с Жозе Моуринью считает, что грядущим летом следует укрепить левый край обороны.

По информации Manchester Evening News, клуб провел предварительные переговоры с защитником «Барселоны» и сборной Испании Жорди Альбой. Отмечается, что футболист каталонского клуба согласился переехать на «Олд Траффорд» по окончании текущего сезона.

При этом сообщается, что Альба примет окончательное решение по вопросу своего будущего, опираясь на тренерские перестановки в «Барселоне». Напомним, совсем недавно нынешний наставник сине-гранатовых Луис Энрике объявил об уходе из клуба грядущим летом. По информации СМИ, команду может возглавить Массимилиано Аллегри («Ювентус») или Рональд Куман («Эвертон»), который выступал за каталонский клуб, будучи игроком.

В нынешнем сезоне 28-летний Альба провел во всех турнирах 29 матчей, забил один гол, отдал 3 голевые передачи и получил 4 желтые карточки. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 32 млн евро, а его контракт с «Барселоной» рассчитан до 2020 года. 

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