Владимир Драчев: Шипулин заслужил стать олимпийским чемпионом и чемпионом мира в индивидуальной гонке

Четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев пожелал лидеру сборной России Антону Шипулину превзойти свой рекорд по числу побед на этапах Кубка мира, а также еще раз стать олимпийским чемпионом и чемпионом мира.

«Я бы не обиделся, если бы Антон побил мой рекорд. В следующем сезоне Шипулину исполнится 30 лет – самый расцвет для нашего вида спорта.

Я очень хочу, чтобы он сначала стал олимпийским чемпионом в индивидуальной гонке, а через год – чемпионом мира. Своей работой капитан нашей команды это заслужил», – приводят «Известия» слова Драчева.

На данный момент у Шипулина десять побед на этапах Кубка мира, тогда как у Драчева – 15.

Напомним, по итогам Кубка мира нынешнего сезона Шипулин занял второе место в общем зачете, уступив только французу Мартену Фуркаду.

Добавим, что Шипулин является олимпийским чемпионом и чемпионом мира в эстафете.