Овечкин стал третьей звездой дня в НХЛ

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин признан третьей звездой вторника в НХЛ. Капитан «столичных» набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата с «Калгари» (4:2). Теперь на счету 31-летнего капитана «Вашингтона» 63 (29+33) очка в 72 матчах.

Первой звездой дня выбран форвард «Каролины» Джефф Скиннер. 24-летний канадец сделал дубль в ворота «Флориды» (4:3). По ходу игры «ураганы» уступали со счетом 2:3, но благодаря двум голам нападающего вырвали победу. После этого матча у Скиннера стало 28 голов в нынешнем сезоне.

Второй звездой дня стал форвард «Оттавы» Кайл Террис. На счету 27-летнего канадца также два гола в матче с «Бостоном» (3:2). Теперь у Терриса 48 (25+23) очков в 69 матчах регулярного чемпионата.