Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Тюмень- : -Спартак-Нальчик
Баскетбол  Црвена Звезда- : -Олимпиакос
Футбол  Германия- : -Англия
Баскетбол  ЦСКА- : -Дарушафака
Баскетбол  Галатасарай- : -УНИКС
Баскетбол  Реал- : -Барселона
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Виталий Минаков: Такое впечатление, что многие ждут поражения Федора Емельяненко

Источник:  «Собеседник»Комментарии

Непобежденный российский боец смешанного стиля Виталий Минаков высказался о предстоящем поединке Федора Емельяненко и Мэтта Митриона, а также остался недоволен отношением к российскому спортсмену со стороны болельщиков.

«Что касается возобновления карьеры Федором, то достаточно сложно выйти на пик формы в таком возрасте и к тому же после перерыва. После того, как он решил продолжить, ему нужно было год-полтора просто для того, чтобы вернуть те кондиции, которые у него были при постоянных тренировках раньше. Я знаю на своей практике: растерять мышечную чувствительность довольно несложно, а восстанавливать очень долго. Думаю, что к этому бою он как раз успеет все вернуть. Если бы бой состоялся раньше, этого бы, скорее всего, не произошло.

У Федора очень хорошая база. За пиковые годы, которые он провел в спорте, он наработал самую универсальную и интересную технику. Да, были поражения, но это такой вид спорта, что от них никто не застрахован. На тот бой с Фабио Мальдонадо, который был, тоже можно по-разному посмотреть. Достаточно пропустить один удар и будет сломана вся картина боя.

Хочется призвать болеть за нашего спортсмена, за нашего героя спортивного, потому что сейчас я слышу от многих, что Федор не тот и ему будет очень тяжело. Хотелось бы пожелать победы нашему спортсмену, потому что создается впечатление, что ждут обратного», – цитирует Минакова «Собеседник».

Напомним, Емельяненко и Митрион должны были провести бой в феврале этого года, однако, поединок не состоялся, поскольку у американца были обнаружены камни в почках и он снялся с турнира.

Совсем недавно Bellator объявил, что встреча между бойцами состоится 24 июня в США.

Главный события в мире ММА – в очередном выпуске передачи «Пропустил немножко»:

 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Яна Куницкая: Обязательно вернусь в зал Jackson Wink MMAРоссийская девушка-боец ММА Яна Куницкая, которой 22 марта предстоит титульный поединок в организации Invicta против американки Тони Эвингер, рассказала, что ей понравилось тренироваться в зале Jackson Wink MMA.Александр Бутенко: Из-за сгонки веса мне диагностировали почечную недостаточностьЭкс-чемпион M-1 Challenge в легком весе Александр Бутенко принял решение перейти в новую весовую категорию и сменить команду.Суд продлил арест Дацика до 17 мая по делу о нападении на публичные домаПетроградский районный суд Санкт-Петербурга на два месяца продлил арест националиста и бывшего бойца ММА Вячеслава Дацика, который обвиняется в разбое.Экс-боец UFC Бэйдер подписал контракт с BellatorАмериканский боец смешанного стиля Райан Бэйдер подписал контракт с промоутерской компанией Bellator.Вандерлей Силва сразится против Соннена на Bellator 180Бразильский боец смешанного стиля Вандерлей Силва свой следующий поединок проведет на турнире Bellator 180.Льюис подерется с Хантом на турнире UFC Fight Night 110Американский боец смешанного стиля Деррик Льюис свой следующий бой в UFC проведет против новозеландца Марка Ханта.Боец ММА Коппенхэйвер может быть приговорен к пожизненному лишению свободыЭкс-боец UFC и Bellator Джонатан Коппенхэйвер (14 побед, 5 поражений) может быть приговорен к пожизненному лишению свободы.Леван Макашвили: Судя по уровню мастерства Макгэнна, я выиграю у него с легкостьюУчастник одного из самых интригующих поединков турнира Fight Nights Global 62 (31 марта, Москва) Леван Макашвили не сомневается в своей победе над Джеком Макгэнном.Джек Макгэнн: Я нокаутирую Макашвили, максимум за три минутыУчастник турнира Fшпре Nights Global 62 Джек МакГэнн из Ливерпуля прогнозирует скоротечный исход поединка против Левана Макашвили, встреча между которыми состоится 31 марта в ГЦКЗ «Россия».Подробности боя Емельяненко – Митрион, Роналду – игрок года в Португалии, а «Сити» нацелился на Месси. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра вторника.Поединок Федора Емельяненко с Митрионом состоится 24 июня в СШАРоссийский боец смешанного стиля Федор Емельяненко в рамках турнира Bellator 180 проведет поединок с американцем Мэттом Митрионом, сообщает ММАfighting.Макгрегор заявил, что бой против Мэйвезера может состоится в сентябреЧемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор заявил, что бой с непобежденным американским боксером Флойдом Мэйвезером может состояться в этом году.M-1 Challenge 76. Саррафф сразится против Морозова22 апреля на турнире M-1 Challenge 76 чемпион двух бразильских MMA-промоушенов Фабрисио Саррафф (Бразилия, 21-9) выйдет в рейдж, чтобы проэкзаменовать вице-чемпиона мира по смешанным боевым единоборствам Сергея Морозова (Казахстан, 7-3).На турнире Conquer FC бойцы ММА продолжили драться после остановки бояНа турнире Conquer FC случился неординарный случай. Судья остановил поединок после ударом колена в прыжке с нарушением правил, но поединок продолжился, несмотря на вмешательство рефери.Сергей Павлович: Сидельников или Мохнаткин? Без разницы31 марта, на турнире Fight Nights Global 62 в бою между Сергеем Павловичем и Михаилом Мохнаткиным определится чемпион организации в тяжелом весе. Сергей Павлович прокомментировал ситуацию с заменой соперника и поделился ожиданиями от предстоящего поединка.Михаил Мохнаткин: Понимаю, что как и в покере я пошел ва-банк, ставя под угрозу всю свою успешную карьеруУчастник главного боя турнира Fight Nights Global 62 (31 марта, Москва) Михаил Мохнаткин рассказал о своих ощущениях, в преддверии самого важного в своей карьере поединка за титул чемпиона в тяжелом весе.Россиянин Бекбулат Магомедов стал чемпионом американской лиги WSOFВ США состоялся турнир WSOF 35, в главном бою которого чемпион в тяжелом весе болгарин Благой Иванов победил американца Шона Джордана нокаутом в первом раунде.Амосов завоевал титул чемпиона мира по ММА, победив бразильца Кавальканти3-кратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы, чемпион Евразии по боевому самбо Ярослав Амосов завоевал титул чемпиона мира в весе до 77 кг, победив бразильца Диего Кавальканти на турнире PRIME SELECTION -2017 в Краснодаре.Шаматава нокаутировал Каду и отстоял титул чемпиона Европы по ММАРоссийский боец Гога Шаматава нокаутировал голландского бойца Митчелла Каду на турнире PRIME SELECTION-2017 в Краснодаре.Максим Новоселов: Трудно сказать, как будет выглядеть в бою Александр Емельяненко. В тюрьме не бывает легкоРоссийский боец ММА Максим Новоселов прокомментировал готовящееся возвращение в большой спорт тяжеловеса Александра Емельяненко.
Футбол
Федор Кудряшов: Капитаном сборной должен быть Акинфеев
Хоккей
Вадим Шахрайчук возглавил новокузнецкий «Металлург»
Футбол
Рафинья подарил Роналдиньо на день рождения именную футболку (фото)
Биатлон
Габриэла Коукалова: Я не планирую завершать карьеру после Олимпиады-2018
все новости
Мэтт Митрион
Мэтт Митрионвсе новости
Bellator
Bellatorвсе новости
Федор Емельяненко
Федор Емельяненковсе новости
Виталий Минаков
Виталий Минаковвсе новости
Смешанные единоборства
Смешанные единоборства