Виталий Минаков: Такое впечатление, что многие ждут поражения Федора Емельяненко

Непобежденный российский боец смешанного стиля Виталий Минаков высказался о предстоящем поединке Федора Емельяненко и Мэтта Митриона, а также остался недоволен отношением к российскому спортсмену со стороны болельщиков.

«Что касается возобновления карьеры Федором, то достаточно сложно выйти на пик формы в таком возрасте и к тому же после перерыва. После того, как он решил продолжить, ему нужно было год-полтора просто для того, чтобы вернуть те кондиции, которые у него были при постоянных тренировках раньше. Я знаю на своей практике: растерять мышечную чувствительность довольно несложно, а восстанавливать очень долго. Думаю, что к этому бою он как раз успеет все вернуть. Если бы бой состоялся раньше, этого бы, скорее всего, не произошло.

У Федора очень хорошая база. За пиковые годы, которые он провел в спорте, он наработал самую универсальную и интересную технику. Да, были поражения, но это такой вид спорта, что от них никто не застрахован. На тот бой с Фабио Мальдонадо, который был, тоже можно по-разному посмотреть. Достаточно пропустить один удар и будет сломана вся картина боя.

Хочется призвать болеть за нашего спортсмена, за нашего героя спортивного, потому что сейчас я слышу от многих, что Федор не тот и ему будет очень тяжело. Хотелось бы пожелать победы нашему спортсмену, потому что создается впечатление, что ждут обратного», – цитирует Минакова «Собеседник».

Напомним, Емельяненко и Митрион должны были провести бой в феврале этого года, однако, поединок не состоялся, поскольку у американца были обнаружены камни в почках и он снялся с турнира.

Совсем недавно Bellator объявил, что встреча между бойцами состоится 24 июня в США.

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