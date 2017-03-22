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Анна Дмитриева: Победа в Индиан-Уэллсе – не первая вспышка Весниной

Источник:  «Собеседник»Комментарии

Эксперт и комментатор большого тенниса Анна Дмитриева – о матче между Еленой Весниной и Светланой Кузнецовой в финале турнира в Индиан-Уэллсе. 

Напомним, игра между представительницами РФ состоялась 20 марта и завершилась победой Елены со счетом 7:6, 7:5, 6:4.

«Соперницы очень хорошо знали друг друга – первая встреча у них была еще в возрасте 12 лет. Для Весниной это не первая вспышка. Первая была уже почти год назад на Уимблдоне, когда она дошла до полуфинала. И тогда многим казалось, что это какой-то элемент случайности. 

Сейчас она по пути к финалу прошла, по сути дела, всех самых сильных соперниц. Разве что с Каролиной Плишковой не встретилась. Она обыграла и «первую ракетку» Анжелику Кербер, и Винус Уильмс, да и Светлана Кузнецова в финале считалась фаворитом», – цитирует Дмитриеву «Собеседник».

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