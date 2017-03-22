Елена Веснина: Раз год начался хорошо, хотелось бы отобраться на итоговый турнир

13-я ракетка мира Елена Веснина, ставшая победителем престижного турнира WTA BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе, высказалась о своем высоком рейтинге в Чемпионской гонке.

«Такого я не ожидала. Конечно, ты тренируешься, готовишься, работаешь много лет, идешь к цели. Но тяжело это реализовать. Раз год начался так успешно для меня, то, конечно, хотелось бы продолжать в том же духе.

Хотелось бы показывать хороший теннис, чтобы результаты были стабильными. Если будут игра и результаты, будут победы. Тогда можно отобраться и на итоговый турнир, этого и хотелось бы добиться», – сказала Веснина в интервью «Р-Спорт».

Напомним, благодаря победе в Индиан-Уэллсе Веснина поднялась с 31-го на шестое место в Чемпионской гонке WTA.

На этой неделе Веснина сыграет на турнире Miami Open. Во втором круге ее соперницей станет победитель матча Кэтрин Беллис (США) – Айла Томлянович (Хорватия).