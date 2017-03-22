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Итальянский журналист: Азмун по своему уровню подойдет для топ-клуба

Источник:  «Евро-футбол.ру»Комментарии

Итальянский журналист Микаэль Брага полагает, что иранский форвард «Ростова» Сердар Азмун готов продолжить карьеру в сильном европейском клубе.

- Азмун по своему уровню подойдет для топ-клуба европейского уровня. Он точно один из лучших нападающих в России, у него хорошие техника, скорость и самоотдача, он забивает голы. В текущем чемпионате он отличился 4 раза в 17-ти встречах? Не надо забивать, что «Ростов» вообще забивает мало, – такова игра команд Бердыева.

В какой чемпионат стоит переезжать Азмуну? Лучше не в Италию, где много грубых защитников; предпочтительнее в Англию, где важна скорость игры, в Испанию, где важны техника и темп, можно и в Германию. Но надо смотреть, какие конкретно у него есть предложения, - рассказал Брага в интервью порталу Euro-Football.ru.

Ранее сам нападающий заявил о своем намерении перебраться в сильный европейский чемпионат.

Напомним, Сердар Азмун играет в России с 2012 года. До перехода в «Ростов» он защищал цвета казанского «Рубина».  

 

Сердар Азмун: Для иранцев чемпионат мира-2022 будет как домашний

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