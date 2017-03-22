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Моуринью выступает против обмена Де Хеа на Иско и Хамеса

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Как сообщает Don Balon, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не собирается принимать в свою команду полузащитников мадридского «Реала» Хамеса Родригеса, а также Иско.

Источник отмечает, что «сливочные» планируют за счет своих игроков заполучить голкипера «красных дьяволов» Давида Де Хеа, однако, наставник английского клуба выступает против этой идеи.

Ранее сообщалось, что помимо Де Хеа, «Реал» также рассматривает кандидатуру Тибо Куртуа («Челси»), Бернда Лено (леверкузенский «Байер») и Каспера Шмейхеля («Лестер»).

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