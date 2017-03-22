48-летний Олег Маскаев планирует вернуться на ринг

Экс-чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC Олег Маскаев планирует возобновить спортивную карьеру.

- Заканчивать пока не собираюсь, я поддерживаю форму и спаррингую в зале. Если найдем общий язык с промоутером, проведу бой весной, - цитирует Маскаева агентство ТАСС.

Последний поединок с участием Олега Маскаева состоялся в 2013 году.



Маскаев с 2006 по 2008 год владел титулом чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе. В послужном списке Олега - 39 побед (28 нокаутом) и 7 поражений на профессиональном ринге.









