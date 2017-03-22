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Гамшик опередил Шкртела и Мака в голосовании за звание лучшего игрока Словакии

Источник:  Sport AktualityКомментарии

Полузащитник «Наполи» Марек Гамшик признан лучшим футболистом Словакии по итогам 2016 года.

Хавбек итальянского клуба набрал 329 очков в голосовании, а второе место занял защитник «Фенербахче» Мартин Шкртел, получивший 265 баллов. Замкнул тройку призеров полузащитник «Зенита» Роберт Мак, на счету которого 226 очков.

Отметим, что Гамшик получил эту награду уже в четвертый раз подряд и шестой раз в карьере. Ранее футболист «Наполи» становился лучшим игроком своей страны в 2009, 2010, 2013, 2014 и 2015 годах.

Добавим, что лучшим тренером признан Ян Козак, который вывел сборную Словакии на чемпионат Евро-2016 во Франции.

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