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Габриэла Коукалова: Я не планирую завершать карьеру после Олимпиады-2018

Источник:  IDNES.cz.Комментарии

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова рассказала о своих дальнейших планах. 

- Сейчас я очень много думаю о создании семьи. Но не планирую завершать карьеру после Олимпиады. Если почувствую, что у меня есть мотивация в биатлоне, что восстанавливаюсь после стартов как нужно, то считаю, что нужно продолжать этим заниматься, - рассказала Коукалова. 

Напомним, Габриэла Коукалова стала обладательницей Большого хрустального глобуса по итогам сезона-2015/16. На чемпионате мира-2017 она стала золотой медалисткой в спринте. 


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