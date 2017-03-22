«Реал», «Ливерпуль», «Бавария» и «Барселона» интересуется защитником «Атлетико» Эрнандесом

Защитник «Алавеса» Тео Эрнандес заинтересовал сразу несколько ведущих клубов.

Главным претендентом на 19-летнего француза, права на которого принадлежат «Атлетико», считается «Реал». В столичном клубе уже изучают возможность приобретения Эрнандеса. При этом переход игрока из одного клуба Мадрида в другой может стать невозможным из-за негласной договоренности между «Атлетико» и «Реалом» не покупать игроков другу у друга.

Также на защитника рассчитывают в «Ливерпуле», где готовы предложить игроку зарплату в три раза выше, чем в «Реале». Кроме того, Эрнандесом интересуются в «Баварии» и «Барселоне». А в зимнее трансферное окно с предложением о его трансфере на «Атлетико» выходил «Марсель».

При этом главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне сам рассчитывает на Эрнандеса и видит защитника в первой команде в следующем сезоне.

В нынешнем сезоне 19-летний Эрнандес провел 23 матча в примере и сделал четыре голевые передачи.