Рафинья подарил Роналдиньо на день рождения именную футболку (фото)

Защитник «Баварии» Рафинья поздравил с днем рождения своего знаменитого соотечественника Роналдиньо.

Рафинья подарил чемпиону мира 2002 году именную футболку «Баварии» с наилучшими пожеланиями.

Ele encantou as pessoas dentro e fora dos gramados com sua simplicidade e humildade. @10Ronaldinho te desejo muita paz. Beijo no coração. pic.twitter.com/h0trrDqeNF