ВИДЕО ДНЯ: Кросби не забил в пустые ворота и остался без двух зубов

Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби получил удар по лицу в конце матча регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (3:1), сообщает Lenta.ru.

В конце игры, когда «клинки» сменили вратаря на шестого полевого игрока, Кросби оказался перед пустыми воротами соперника, но не попал в них. В момент броска форвард «Баффало» Эвандер Кейн ударил Кросби по лицу, в результате чего у капитана «пингвинов» оказались выбиты два зуба. За это нарушение Кейн получил двойной малый штраф.

Отметим, что Кросби открыл счет в матче, реализовав большинство за девять секунд до конца первого периода в результате прохода через всю площадку.

29-летний канадец продолжает оставаться лучшим снайпером сезона. Теперь на его счету 41 гол в 66 матчах.