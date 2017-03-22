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ВИДЕО ДНЯ: Кросби не забил в пустые ворота и остался без двух зубов

Источник:  Lenta.ruКомментарии

Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби получил удар по лицу в конце матча регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (3:1), сообщает Lenta.ru.

В конце игры, когда «клинки» сменили вратаря на шестого полевого игрока, Кросби оказался перед пустыми воротами соперника, но не попал в них. В момент броска форвард «Баффало» Эвандер Кейн ударил Кросби по лицу, в результате чего у капитана «пингвинов» оказались выбиты два зуба. За это нарушение Кейн получил двойной малый штраф.

Отметим, что Кросби открыл счет в матче, реализовав большинство за девять секунд до конца первого периода в результате прохода через всю площадку.

29-летний канадец продолжает оставаться лучшим снайпером сезона. Теперь на его счету 41 гол в 66 матчах.

Матч

Баффало - Питтсбург - 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)

Голы:

Кросби (Шульц, Шири), 19:51 (0:1 - бол.). Рейнхарт (Фашинг, Фолиньо), 42:09 (1:1). Бонино (Коул, Кюнхакль), 54:31 (1:2). Шири 56:29 (1:3).

Место и дата

22 марта 02:00, Эйч-Эс-Би-Си Арена, Онлайн-трансляция

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