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Фил Джонс получил травму и покинул расположение сборной Англии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Как сообщает BBC, защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс покинул расположение сборной Англии и не сыграет в ближайших матчах своей команды.

Согласно информации источника, футболист «красных дьяволов» получил травму стопы и отправился на медицинское обследование. 

Напомним, 22 марта команда Гарет Саутгейта проведет товарищеский матч со сборной Германии, а через 4 дня встретится с командой Литвы в рамках отборочного этапа ЧМ-2018.

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