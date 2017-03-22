Фил Джонс получил травму и покинул расположение сборной Англии
Как сообщает BBC, защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс покинул расположение сборной Англии и не сыграет в ближайших матчах своей команды.
Согласно информации источника, футболист «красных дьяволов» получил травму стопы и отправился на медицинское обследование.
Напомним, 22 марта команда Гарет Саутгейта проведет товарищеский матч со сборной Германии, а через 4 дня встретится с командой Литвы в рамках отборочного этапа ЧМ-2018.
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