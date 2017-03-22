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Федор Кудряшов: Капитаном сборной должен быть Акинфеев

Дмитрий Гирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник сборной России Федор Кудряшов после тренировки национальной команды рассказал, кто, по его мнению, должен стать ее капитаном.

– На тренировке работали над тактикой, ну и немного поиграли в футбол, – начал Кудряшов.

– На тренировке было видно, что вы играете одного из трех центральных защитников, в «Ростове» же в основном действуете на фланге. Тяжело перестраиваться?
– Нет, у меня уже есть опыт. Опять же из-за травмы Владимира Граната последние матчи в клубе я играл в центре обороны.

– Кто, по-вашему, должен стать капитаном команды?
– Думаю, Игорь Акинфеев. Он – старожил команды, самый опытный ее игрок. 

Напомним, что сборная России 24 марта в Краснодаре проведет товарищеский матч с командой Кот-д'Ивуара, а 28 марта в Сочи – с бельгийцами.

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