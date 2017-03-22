Федор Кудряшов: Капитаном сборной должен быть Акинфеев

Защитник сборной России Федор Кудряшов после тренировки национальной команды рассказал, кто, по его мнению, должен стать ее капитаном.

– На тренировке работали над тактикой, ну и немного поиграли в футбол, – начал Кудряшов.

– На тренировке было видно, что вы играете одного из трех центральных защитников, в «Ростове» же в основном действуете на фланге. Тяжело перестраиваться?

– Нет, у меня уже есть опыт. Опять же из-за травмы Владимира Граната последние матчи в клубе я играл в центре обороны.

– Кто, по-вашему, должен стать капитаном команды?

– Думаю, Игорь Акинфеев. Он – старожил команды, самый опытный ее игрок.

Напомним, что сборная России 24 марта в Краснодаре проведет товарищеский матч с командой Кот-д'Ивуара, а 28 марта в Сочи – с бельгийцами.