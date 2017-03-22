Зинэтула Билялетдинов: Свитов пока не катается с командой

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился ожиданиями от серии с магнитогорским «Металлургом» в финальной серии плей-офф Восточной конференции КХЛ.

- На что делаете акценты на тренировках?

- Одним словом скажу: мы готовимся. «Магнитка» – сложный соперник, с ним надо играть достойно.

- Знаете уже, как сдержать тройку Зарипов – Коварж – Мозякин?

- У нас есть время, мы подумаем.

- Как себя чувствует Свитов?

- Он пока не катается с нами, время покажет.

- Он полетит с командой в Магнитогорск?

- А как же, капитан команды, как он не полетит?

- Насколько оптимальны нынешние сочетания звеньев?

- Пока у нас играет такой состав, какой есть, еще есть время подумать, - рассказал Билялетдинова в интервью «Бизнес Online».

Напомним, первая игра серии состоится 24 марта в Магнитогорске.