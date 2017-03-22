Зинэтула Билялетдинов: Свитов пока не катается с командой
Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился ожиданиями от серии с магнитогорским «Металлургом» в финальной серии плей-офф Восточной конференции КХЛ.
- На что делаете акценты на тренировках?
- Одним словом скажу: мы готовимся. «Магнитка» – сложный соперник, с ним надо играть достойно.
- Знаете уже, как сдержать тройку Зарипов – Коварж – Мозякин?
- У нас есть время, мы подумаем.
- Как себя чувствует Свитов?
- Он пока не катается с нами, время покажет.
- Он полетит с командой в Магнитогорск?
- А как же, капитан команды, как он не полетит?
- Насколько оптимальны нынешние сочетания звеньев?
- Пока у нас играет такой состав, какой есть, еще есть время подумать, - рассказал Билялетдинова в интервью «Бизнес Online».
Напомним, первая игра серии состоится 24 марта в Магнитогорске.
Матч
Место и дата
24 марта 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция