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Зинэтула Билялетдинов: Свитов пока не катается с командой

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился ожиданиями от серии с магнитогорским «Металлургом» в финальной серии плей-офф Восточной конференции КХЛ.

- На что делаете акценты на тренировках?
- Одним словом скажу: мы готовимся. «Магнитка» – сложный соперник, с ним надо играть достойно.

- Знаете уже, как сдержать тройку Зарипов – Коварж – Мозякин?
- У нас есть время, мы подумаем.

- Как себя чувствует Свитов?
- Он пока не катается с нами, время покажет.

- Он полетит с командой в Магнитогорск?
- А как же, капитан команды, как он не полетит?

- Насколько оптимальны нынешние сочетания звеньев?
- Пока у нас играет такой состав, какой есть, еще есть время подумать, - рассказал Билялетдинова в интервью «Бизнес Online».

Напомним, первая игра серии состоится 24 марта в Магнитогорске.

Матч

Металлург Мг - Ак Барс

Место и дата

24 марта 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция


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