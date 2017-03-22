«Бавария» получила 200 тысяч заявок на матч с «Реалом»
Первый матч ¼ финала
Лиги чемпионов «Бавария» – «Реал» вызывает большой интерес в Мюнхене.
Чемпионы Германии уже получили 200 тысяч заявок на билеты на матч с действующими победителями Лиги чемпионов. Те, чья заявка была одобрена, могут купить не больше двух билетов, цена которых колеблется между 35 и 180 евро. При этом минимальная цена на ответный матч на «Сантьяго Бернабеу» составляет 80 евро.
Отметим, что болельщики «Реала» получили на игру в Мюнхене гостевую квоту в размере 2800 билетов. Вместимость «Альянц Арены» составляет 70 тысяч зрителей.
Напомним, первый матч между «Баварией» и «Реалом» пройдет 12 апреля на «Альянц-Арене» в Мюнхене, ответный – 18 апреля на «Сантьяго Бернабеу».
Матч
Место и дата
12 апреля 21:45, Альянц Арена, Онлайн-трансляция
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