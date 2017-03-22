В Екатеринбурге к ЧМ-2018 появятся велодорожки

Как сообщает Znak.com, в Екатеринбурге проспект Ленина ждет глобальная реконструкция в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу, который состоится в 2018 году.

Отмечается, что будет отремонтирован участок от улицы 8 Марта до Московской. В частности, будет сделана ливневая канализация, которой здесь никогда не было, организовано уличное освещение, созданы велодорожки и пандусы, восстановлены газоны и посажены деревья.

Напомним, ЧМ-2018 состоится в России и пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны – Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге, а финал состоится в Москве на стадионе «Лужники».