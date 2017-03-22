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Виталий Кличко: Мускулы в боксе – не главное, все зависит от головы. Владимир победит Джошуа

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Sky SportsКомментарии

Мэр Киева Виталий Кличко верит в то, что его брат Владимир сможет победить олимпийского чемпиона Лондона британца Энтони Джошуа. 

- Многие думают, что в боксе важны мускулы. Но это не так. Все зависит от головы. 

Владимир сейчас намного более собран и сконцентрирован, чем раньше. Конечно, мы ждем хорошего выступления от Владимира, и, разумеется, он должен быть победителем 29 апреля.

У брата есть богатый опыт выступлений на крупных аренах. Ему привычно драться на большом стадионе, привычно внимание толпы. Для Джошуа это все будет в новинку, - заявил Кличко-старший.

Напомним, бой Владимир Кличко - Энтони Джошуа состоится 29 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.




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