«Фратрия»: Директор фан-клуба «Спартака» согласовал перфоманс на игру в обход совета «Фратрии»
Объединение
болельщиков «Спартака» «Фратрия» выступило с заявлением в связи с баннерами,
которые появились на трибуне болельщиков красно-белых во время матча 20-го тура
премьер-лиги с «Локомотивом» (1:1) на стадионе в Черкизове.
«Перед последним матчем с «Локомотивом» директор фан-клуба «Спартака», пользуясь своими полномочиями, в обход совета «Фратрии» согласовал перфоманс на игру, что привело к большим разногласиям по данному вопросу.
В дальнейшем, чтобы избежать конфликтов и несогласованных действий на трибуне, подобных этой ситуации, все перфомансы, в особенности те, которые не имеют отношения к матчу, необходимо строго согласовывать и утверждать с советом «Фратрии».
Напоминаем, что трибуна КБ – это не место для реализации своих личных амбиций, а общая и единая позиция всех активных коллективов! Один за всех и все за одного!», – говорится в заявлении «Фратрии».
Напомним, на одном из баннеров был высмеян британский телеканал BBC, аббревиатура которого была расшифрована как «BLAH, BLAH CHANNEL».
Матч
Локомотив - Спартак - 1:1 (1:0)
Голы
Ари 41 (1:0). Промес 52 (1:1).
Состав
Локомотив: Гилерме, Чорлука (Пейчинович, 46), Денисов В., Кверквелия, Михалик, Игнатьев, Миранчук А., Фернандеш (Майкон, 76), Тарасов (Баринов, 62), Денисов И., Ари
Спартак: Ребров, Комбаров, Таски, Кутепов, Ещенко, Промес, Зобнин, Фернандо, Самедов, Ананидзе (Попов, 70), Зе Луиш
Предупреждения:
Игнатьев, 34; Фернандеш, 72; Ари, 84 - Фернандо, 29; Ещенко, 80
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
18 марта 16:30, Локомотив, Текстовая трансляция