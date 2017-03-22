Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Тюмень- : -Спартак-Нальчик
Баскетбол  Црвена Звезда- : -Олимпиакос
Футбол  Германия- : -Англия
Баскетбол  ЦСКА- : -Дарушафака
Баскетбол  Галатасарай- : -УНИКС
Баскетбол  Реал- : -Барселона
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Фратрия»: Директор фан-клуба «Спартака» согласовал перфоманс на игру в обход совета «Фратрии»

Источник:  «Фратрия»Комментарии

Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» выступило с заявлением в связи с баннерами, которые появились на трибуне болельщиков красно-белых во время матча 20-го тура премьер-лиги с «Локомотивом» (1:1) на стадионе в Черкизове.

«Перед последним матчем с «Локомотивом» директор фан-клуба «Спартака», пользуясь своими полномочиями, в обход совета «Фратрии» согласовал перфоманс на игру, что привело к большим разногласиям по данному вопросу.

В дальнейшем, чтобы избежать конфликтов и несогласованных действий на трибуне, подобных этой ситуации, все перфомансы, в особенности те, которые не имеют отношения к матчу, необходимо строго согласовывать и утверждать с советом «Фратрии».

Напоминаем, что трибуна КБ – это не место для реализации своих личных амбиций, а общая и единая позиция всех активных коллективов! Один за всех и все за одного!», – говорится в заявлении «Фратрии».

Напомним, на одном из баннеров был высмеян британский телеканал BBC, аббревиатура которого была расшифрована как «BLAH, BLAH CHANNEL».

Матч

Локомотив - Спартак - 1:1 (1:0)

Голы

Ари 41 (1:0). Промес 52 (1:1).

Состав

Локомотив: Гилерме, Чорлука (Пейчинович, 46), Денисов В., Кверквелия, Михалик, Игнатьев, Миранчук А., Фернандеш (Майкон, 76), Тарасов (Баринов, 62), Денисов И., Ари

Спартак: Ребров, Комбаров, Таски, Кутепов, Ещенко, Промес, Зобнин, Фернандо, Самедов, Ананидзе (Попов, 70), Зе Луиш

Предупреждения:

Игнатьев, 34; Фернандеш, 72; Ари, 84 - Фернандо, 29; Ещенко, 80

Судья:

Михаил Вилков (Россия)

Место и дата

18 марта 16:30, Локомотив, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Гамшик опередил Шкртела и Мака в голосовании за звание лучшего игрока СловакииПолузащитник «Наполи» Марек Гамшик признан лучшим футболистом Словакии по итогам 2016 года.Итальянский журналист: Азмун по своему уровню подойдет для топ-клубаИтальянский журналист Микаэль Брага полагает, что иранский форвард «Ростова» Сердар Азмун готов продолжить карьеру в сильном европейском клубе.Илья Геркус: С клеветой мириться не будемИлья Геркус: С клеветой мириться не будемПрезидент «Локомотива» в интервью «Советскому спорту» – о «деньгах «Зенита», адаптации Ари и контракте Янбаева.Александр Шмурнов: «Ростов» – «Краснодар» и «Спартак» – «Оренбург» играют в понедельник вечером. Странный выборКомментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов высказался о расписании матчей РФПЛ.Экс-защитник киевского «Динамо» Макаренко отказался переходить в московский клубФутбольный менеджер Андрей Астафьев рассказал о бывшем защитнике киевского «Динамо» Евгении Макаренко. Он отметил, что украинский футболист отклонил выгодное предложение от российского клуба.Безумие без логики. Календарь РФПЛ вызвал множество вопросовБезумие без логики. Календарь РФПЛ вызвал множество вопросовРФПЛ опубликовала расписание ближайших трех туров чемпионата России, и в очередной раз календарь вызвал множество вопросов.Александр Бубнов: Пенальти на Дзюбе был, у Данни был офсайдФутбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал итоги матча 20-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Арсеналом».Роман Асхабадзе: Всегда будут клубы недовольные календаремБывший гендиректор «Спартака» Роман Асхабадзе поделился мнением о проблеме составления календаря российского чемпионата.Сердар Азмун: Уверен, что скоро буду играть за европейский суперклубИранский форвард «Ростова» Сердар Азмун готов продолжить карьеру в одном из ведущих европейских чемпионатов.Сергей Хусаинов: Есть связь между красно-белыми и главным футболистом страныСергей Хусаинов: Есть связь между красно-белыми и главным футболистом страныПоследние туры чемпионата России завершаются судейскими скандалами. Экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов уверен - дело не только в ошибкахРоман Асхабадзе: Считаю нецелесообразным приглашение иностранных судейБывший генеральный директор московского «Спартака» Роман Асхабадзе против приглашения иностранных арбитров для обслуживания матчей РФПЛ.Александр Мостовой: Не поддерживаю идею приглашения иностранных арбитровБывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал необходимость приглашения иностранных арбитров для обслуживания матчей РФПЛ.Черчесов подарил музею свой вратарский свитер образца 1995 годаГлавный тренер сборной России вручил спартаковскому музею свой вратарский свитер образца 1995 года. Об этом сообщает пресс- служба красно-белых.Сергей Прядкин: Позднее начало матча «Спартак» – «Зенит» связано с проведением финала Кубка ГагаринаПрезидент РФПЛ Сергей Прядкин прокомментировал позднее начало матча 23 тура чемпионата России по футболу между «Спартаком» и «Зенитом».Александр Шмурнов: Обращаюсь к РФПЛ и «Спартаку»: зачем играть с «Зенитом» в воскресенье?Комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов не согласен с решением РФПЛ провести центральный матч 23-го тура чемпионата России между московским «Спартаком» и «Зенитом» 15 апреля.Артем Дзюба: Многие хотят, чтобы «Спартак» стал чемпионом, я за приглашение иностранных арбитровФорвард «Зенита» Артем Дзюба высказался за приглашение иностранных арбитров для обслуживания матчей премьер-лиги.Александр Кержаков: Когда-то давно «Зениту» предлагали деньги за победуНападающий «Зенита» Александр Кержаков рассказал, что его клубу предлагали деньги за определенный результат в матче чемпионата России.Аркадий Дворкович: Для РЖД хоккейный «Локомотив» организован более профессионально, чем футбольныйВице-премьер правительства России Аркадий Дворкович сравнил организацию футбольного и хоккейного «Локомотива».Шамиль Газизов: Перескокова выписали, сегодня он вылетает из Краснодара в УфуТренер вратарей «Уфы» Юрий Перескоков выписан из больницы в Краснодаре. Об этом сообщил генеральный директор футбольного клуба Шамиль Газизов.Александр Кержаков: У меня не было звездной болезниНападающий «Зенита» Александр Кержаков рассказал, что у него никогда не ыло звездной болезни.
Футбол
Федор Кудряшов: Капитаном сборной должен быть Акинфеев
Хоккей
Вадим Шахрайчук возглавил новокузнецкий «Металлург»
Футбол
Рафинья подарил Роналдиньо на день рождения именную футболку (фото)
Биатлон
Габриэла Коукалова: Я не планирую завершать карьеру после Олимпиады-2018
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости