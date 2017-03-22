«Фратрия»: Директор фан-клуба «Спартака» согласовал перфоманс на игру в обход совета «Фратрии»

Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» выступило с заявлением в связи с баннерами, которые появились на трибуне болельщиков красно-белых во время матча 20-го тура премьер-лиги с «Локомотивом» (1:1) на стадионе в Черкизове.

«Перед последним матчем с «Локомотивом» директор фан-клуба «Спартака», пользуясь своими полномочиями, в обход совета «Фратрии» согласовал перфоманс на игру, что привело к большим разногласиям по данному вопросу.

В дальнейшем, чтобы избежать конфликтов и несогласованных действий на трибуне, подобных этой ситуации, все перфомансы, в особенности те, которые не имеют отношения к матчу, необходимо строго согласовывать и утверждать с советом «Фратрии».

Напоминаем, что трибуна КБ – это не место для реализации своих личных амбиций, а общая и единая позиция всех активных коллективов! Один за всех и все за одного!», – говорится в заявлении «Фратрии».

Напомним, на одном из баннеров был высмеян британский телеканал BBC, аббревиатура которого была расшифрована как «BLAH, BLAH CHANNEL».